İran’a göre Türkiye ‘kadir bilmez’: Darbe gecesi uyumadığımızı hatırlamıyor mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İran’a yönelik sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye’yi ‘kadir bilmez’ olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda “İran, Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor. İran’ı bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi de açıklamalara tepki göstererek, ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu’ söylemişti.

Kasımi’nin sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İran’ı ‘bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülke’ olarak tanımlamış, İran’a kendisini eleştiren ülkeleri itham etmek yerine ‘yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi’ni tavsiye etmişti.

‘Kadir bilmezler’

İran Gazetesi’ne konuşan Zarif, Türkiye’den böyle bir tavrı beklemediklerini söyledi: “Biz bölgedeki sorunların çözümü için işbirliğinden bahsederken birileri çelme atıyor. Çelme atmak güçlülerin işi değil. Bölgede başarılı olamayanlar Trump’ın politikalarına yön vermek amacıyla yaygara koparmaktalar. İsrail bunu yapsa anlarız da komşularımızın böylesi bir tavır içinde olmasını beklemiyorduk.”

Türkiye hükümetinin İran’ı mezhepçilikle suçlamasına yanıt veren Zarif, “Onlar, acaba Şii olmayan hükümetleri için darbe gecesi sabaha kadar uyumadığımızı hatırlamıyor mu? Sevgi saygı içinde olanlara karşı kadir bilmezler” diye konuştu.