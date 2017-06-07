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İran’a göre saldırının arkasında Suudi Arabistan var: İntikam alacağız


 

İran, meclis ve Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünde bugün gerçekleştirilen saldırıların arkasında Suudi Arabistan’ın olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’in üstlendiği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı IŞİD’in üstlenmesinin örgütün saldırıda payı olduğu anlamına geldiği dile getirilirken, “Bu terörist saldırı, ABD başkanı (Donald Trump) ve teröristleri destekleyen çağdışı (Suudi) liderleriyle görüşmesinden yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ‘intikam’ çağrısı da yapıldı: “Şüphesiz ki, bugün Tahran’da olanlar için teröristlerden, onların bağlantılarından ve destekçilerinden intikam alacağız.”

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