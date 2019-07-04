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Yaramazlara biraz batar!

İran: Yaptırımlar kalkar ve Hamaney izin verirse ABD ile görüşmeyi ‘düşünürüz’

İran, Washington’la ancak yaptırımlar kalkarsa ve Ayetullah Ali Hamaney onay verirse görüşebileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

IRNA haber ajansında yer alan habere göre İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi “ABD ile görüşmeler ancak (ABD Başkanı) Trump yaptırımları kaldırırsa ve ruhani liderimiz bu görüşmelerin olmasına izin verirse değerlendirilir” dedi.

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Trump’ın 20 Haziran’da İran’ın hava sahasına girmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda bir ABD İHA’sını düşürmesi üzerine planlanan saldırıdan son dakikada vazgeçmesine ve bunu 150 kişinin hayatını kaybetmemesi için yaptığına dair açıklamalarına ise bakan şu yorumu yaptı: “Amerikalılar İran’ın askeri gücünden korktu. İran’a saldırı kararından vazgeçilmesinin arkasındaki neden budur.”

Tahran insansız gözetleme uçağının kendi hava sahasına ihlal ettiğini ve bu nedenle yerden havaya füze ile vurularak düşürüldüğünü, Washington ise İHA’nın uluslararası hava sahasında olduğunu öne sürmüştü.

Tahran-Washington ilişkileri Trump’ın 2015 yılında İran ve altı Batılı güç arasında yapılan nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çıkarak İran’a yaptırımaları tekrar devreye sokmasından bu yana gergin.

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Gerilim, İran’ın anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasıyla tırmanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ı ‘tehditlerine dikkat etme’ uyarısnda bulundu.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran. O tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir.”

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