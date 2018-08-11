İran: Yaptırım bağımlılığını tedavi etmeliler yoksa dünya ABD’yi buna zorlayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye’nin yanında olduklarını bildirdi.

ABD ile Türkiye arasında rahip Andrew Brunson’ın ev hapsinden çıkarılıp ABD’ye gönderilmesi konusunda yaşanan kriz, iki ülkenin birbirine yaptırım uygulamasıyla sürmüştü.

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Bu sırada dolar TL karşısında rekor düzeyde değer kazanırken 6,5 lira sınırına ulaşmış durumda.

‘Yaptırım bağımlılığı’

Zarif, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ABD Başkanı Donald Trump’ın tavrını ‘utanç verici’ olarak yorumladı.

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İranlı bakan şunları yazdı: “Daha önce komşularımızın yanındaydık, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. ABD, yaptırım ve zorbalık bağımlılığını tedavi etmeli yoksa tüm dünya sözlü kınamaların ötesine geçip ABD’yi buna zorlayacak.”

ABD, tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yaptırımları yürürlüğe koymuştu.