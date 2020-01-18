İran, ‘yanlışlıkla’ düşürdüğü uçağın kara kutusunu Ukrayna’ya verecek

İran, 8 Ocak’ta ‘yanlışlıkla’ füze ile düşürdüğünü dört gün sonra itiraf ettiği Ukrayna yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna’ya vereceğini açıkladı. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Reuters’in İran’ın Tasnim ajansından aktardığına göre, düşürülen Ukrayna uçağındaki veri ve ses kayıtları, Fransa, Kanada ve ABD’den gelecek uzmanlar tarafından incelenecek.
İranlı yetkililerin, kara kutuyu ne zaman Ukrayna’ya teslim edecekleri ise açıklanmadı.
İran Sivil Havacılık Kurumu kaza incelemeleri yöneticilerinden Hasan Rızaifar, kara kutulardaki kayıtların Fransa, Kanada ve ABD’li uzmanlar tarafından okunmasının hedeflendiğini, başarısız olunduğu takdirde kuru kutunun Fransa’ya gönderileceğini söyledi.
Söz konusu uzmanların, incelemeyi Tahran’da yapmak istemedikleri de kaydediliyor.
Fransa, uçuş ve kokpit kayıtlarının okunabileceği teknolojik donanıma sahip bir kaç ülkeden biri.