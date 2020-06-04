İran ve Irak sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına yeniden açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Pekcan’ın Twitter’daki açıklaması şöyle: “Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır.”

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Ticaret bakanı, Irak ve İran’da salgının etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların da kaldırıldığını ve temassız ticaret uygulamasına son verileceğini söyledi.

İran’da iki gün önce 3 bin 117 kişiye corona virüsü tanısı konmuş, bu sayının, ülkede salgın başladığından beri kayda geçen en yüksek ikinci veri olduğu belirtilmişti.