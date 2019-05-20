İran, uranyum üretimini dört kat arttırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi. Fotoğraf: DHA

İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın bugünden itibaren Natanz Nükleer Merkezi’nde yüzde 3.67 oranındaki uranyum zenginleştirme üretiminin dört kat arttırıldığını belirtti. Kemalvendi, böylece bir kaç hafta içinde İran’ın bu düzeydeki uranyum stokunun 300 kilogram sınırını aşacağını açıkladı.

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2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran atom bombası üretme kapasitesini yok etmişti

İran’ın, Natanz ve Ford’daki nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirme kapasitesi bulunuyor. 2015 nükleer anlaşmasına kadar, Fordo’da 15 yıl boyunca uranyum zenginleştirme faaliyetine izin verilmezken, Natanz’daki tesislerde 10 yıl boyunca uranyum zenginleştirme faaliyeti için gerekli olan yaklaşık 5 bin santrifüjün çalışmasına izin veriliyordu. 2015 öncesinde ise bu rakam 20 bin civarındaydı. Çalışmasına izin verilen santrifüjler, İran’ın en eski ve en az verimli tesislerindendi.

2015 nükleer anlaşması sonrası İran, uranyum stoklarını tek taraflı olarak 15 yıllık süre için yüzde 98 oranında düşürerek, 300 kilograma kadar azaltmıştı. Anlaşma öncesinde İran’ın elinde 10 atom bombası imal edecek kadar uranyum bulunuyordu. Ancak 300 kilogramlık uranyum, nükleer bomba imal etmeye yetmiyordu.

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2015 anlaşmasına göre İran ayrıca, kendisini uranyum zenginleştirme derecesini yüzde 3.67 civarında tutmakla yükümlü kılmıştı. Bu miktar, nükleer silahların üretilmesi için gerekli olan yüzde 90’lık zenginleştirme derecesinin çok altında kalıyordu.

İran, ağır su reaktörlerinden de atom bombası imal edecek düzeydeydi. Ancak JCPOA anlaşması çerçevesinde Arak ağır su reaktöründe yapısal bir düzenlemeye gidilerek, bu reaktörde nükleer silah yapımına imkan verecek plütonyum üretilmesi imkansız hale getirilmişti. Atom bombası üretiminde kullanılabilecek olan yanmış nükleer çubuklar ise İran dışına sevk ediliyordu. 2015 anlaşmasındaki yaptırımlara kadar 15 yıldır İran’ın ağır su reaktörü inşa etmesine ya da ağır su fazlalarını toplamasına izin verilmiyordu.



