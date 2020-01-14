Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran, Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına aldı

İran’ın 8 Ocak’ta füzeyle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul ettiği Ukrayna uçağının vurulma anını videoya çekip sosyal medyada paylayan kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma sürerken, İran, sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı. Tahran’da dördüncü gününe giren uçağın düşürülmesi protestolarında, 30 kişi gözaltına alındı.

Bu akşam Tahran’daki gösteriler. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in İran’ın yarı-resmi Fars haber ajansından aktardığı habere göre, 8 Ocak sabahı Ukrayna uçağının gökyüzünde füze ile vurulma anını tespit edip sosyal medyada paylaşan kişi, Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Reklam

Devrim Muhafızları, uçağın füzeyle düşürülmesindeki sorumluluğu kabul etmişti.

İran’ın uçağın düşürülmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturması sürüyor. Olaya karışan yetkililerin kaçının tutuklandığı veya gözaltına alındığı ile herhangi bir bilgi ise edinilemedi. İran Yargı Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, olayda sorumluluğu bulunan bazı yetkililerin tutuklandığını açıkladı. Ancak İsmaili, kaç kişinin tutuklandığını ve bunların kimliklerine ilişkin bir ayrıntı vermedi.

Reklam

Tahran’da uçağın düşürülmesiyle ilgili gösteriler sürüyor. Protestolarda, ‘Mollalar kaybediyor’ sloganları atıldı. Polisin zaman zaman şiddet kullanarak dağıttığı gösterilerde ise 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran polisi, gösterecilere karşı gerçek mermi kullandığı ile ilgili iddiaları ise reddetti.

SON HABERLER

‘Fil Adam’ ve daima tiyatro

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan ‘Fil Adam’ oyununda, iki genç oyuncu Y. Güney Tinin ve Alp Alpergun zor bir metne sahnede hayat veriyorlar.

Altı ay sonra grupta konuşan Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekler

Sağlık sorunu nedeniyle altı aydır meclis grup toplantısı düzenleyemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kürsüye çıktı. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara, “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir” diye seslenen MHP lideri, “Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz” dedi.

Diyanet, TOKİ’nin konut satışlarında faizli işleme onay verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin ‘faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı’ yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın ‘caiz’ olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü […]

Akşener: İmamoğlu kazandı ya, Erdoğan da Kanal İstanbul’la intikam alıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayının seçimlerde kaybetmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çok zoruna gittiğini’ ifade ederek, “İşin gerçeği ne biliyor musunuz? İstanbullular, İstanbul’u beş yıllığına, millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na emanet etti ya, durumu hazmedemeyen Sayın Erdoğan da, Kanal İstanbul ile kendince İstanbulludan intikam alıyor” dedi.

Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...