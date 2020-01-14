İran, Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına aldı

İran’ın 8 Ocak’ta füzeyle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul ettiği Ukrayna uçağının vurulma anını videoya çekip sosyal medyada paylayan kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma sürerken, İran, sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı. Tahran’da dördüncü gününe giren uçağın düşürülmesi protestolarında, 30 kişi gözaltına alındı.

Bu akşam Tahran’daki gösteriler. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in İran’ın yarı-resmi Fars haber ajansından aktardığı habere göre, 8 Ocak sabahı Ukrayna uçağının gökyüzünde füze ile vurulma anını tespit edip sosyal medyada paylaşan kişi, Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Reklam

Devrim Muhafızları, uçağın füzeyle düşürülmesindeki sorumluluğu kabul etmişti.

İran’ın uçağın düşürülmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturması sürüyor. Olaya karışan yetkililerin kaçının tutuklandığı veya gözaltına alındığı ile herhangi bir bilgi ise edinilemedi. İran Yargı Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, olayda sorumluluğu bulunan bazı yetkililerin tutuklandığını açıkladı. Ancak İsmaili, kaç kişinin tutuklandığını ve bunların kimliklerine ilişkin bir ayrıntı vermedi.

Reklam

Tahran’da uçağın düşürülmesiyle ilgili gösteriler sürüyor. Protestolarda, ‘Mollalar kaybediyor’ sloganları atıldı. Polisin zaman zaman şiddet kullanarak dağıttığı gösterilerde ise 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran polisi, gösterecilere karşı gerçek mermi kullandığı ile ilgili iddiaları ise reddetti.