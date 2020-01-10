İran, Ukrayna uçağının neden düştüğünü bugün açıklayacak

İran, 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediği sıralarda Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen ve içindeki 176 kişiden kurtulan olmadığı Ukrayna uçağının düşüşü ile ilgili açıklamasını, cumartesiye (bugün) erteledi.

Fotoğraflar: Reuters

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İranlı bir yetkiliyi kaynak göstererek ‘Ukrayna uçağının neden düştünün cumartesi günü açıklanacağını’ duyurdu.

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Fars haber ajansına göre, İran’da uçak kazaları üzerine uzmanlaşmış bir komisyon cumartesi günü (bugün) toplanacak. Komisyon, toplantının ardından aldıkları bilgileri ve uçağın düşüş sebebini açıklayacak.

Düşen Ukrayna uçağının, olaydan iki gün önce çekilmiş fotoğrafı.

Amatör görüntüler, ‘füze ile vurulmaya kanıt’ gösteriliyor

Öte yandan, uçağın düşüşü sırasında çekilen görüntülerin, uçağın füze ile vurulduğunu gösterdiği iddia ediliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, karadan çekilen amatör bir görüntüde, uçağın yakınlarında, kalkıştan hemen sonra bir patlama olduğu görülüyor. Patlamadan sonra alevler içinde kalan uçağın hızlı bir şekilde rotasından çıktığı, kısa bir süre sonra da düştüğü görülüyor.