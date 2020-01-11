İran, Ukrayna uçağını ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü itiraf etti

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın ‘yanlışlıkla’ füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, uçağın düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

İran, 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediği sıralarda Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Kanada ve ABD yetkilileri yolcu uçağının İran tarafından ‘muhtemelen yanlışlıkla’ atılan bir füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuş, İran ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

AA’nın sitesindeki habere göre İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının ‘hassas askeri bir noktanın’ üzerinden geçerken ‘insani hata’ sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.

Yazılı açıklamada, ABD’nin Irak’taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların, düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet tayin edildiği belirtildi.

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Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi: “Ukrayna Havayolları’na ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı’ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızları’nın hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır.”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise şöyle konuştu: “Bu, kolayca kenara bırakılacak bir mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır.”