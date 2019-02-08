İran: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye ile Türkiye arasındaki diyaloğu canlandırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ile alt düzeyde bir dış politika yürütüldüğünü belirterek, “İstihbarat örgütleri ‘İlla liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız‘ havasında olamaz” demişti.

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Sputnik’in haberine göre, Zarif iki ülke arasındaki diyaloğun bölgenin çıkarına olduğunu ve tarafların böyle bir talepte bulunması halinde İran’ın bu rol için hazır olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, sınır bölgedeki ‘terör tehdidiyle‘ ilgili endişelerini giderecek tek yolun Suriye’nin kuzeyine hükümet güçlerini yerleştirmek olduğunu vurgulayan Zarif, başka güçlerin bu bölgede varlık göstermemesi gerektiğini ifade etti.

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Zarif, Suriye’deki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.