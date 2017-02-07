İran, Trump’a ‘müteşekkir’: ABD’nin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yozlaşmış gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez konuşan Hamaney şunları söyledi: “Amerika’nın gerçek yüzünü göstererek hayatımızı kolaylaştırdığı için müteşekkiriz. Seçim kampanyası sırasında ve sonrasında yaptıklarıyla, 30 küsur senedir ABD’deki yönetim sisteminin siyasal, ekonomik, ahlaki ve sosyal yozlaşmasıyla ilgili tüm söylediklerimizi teyit etmiş bulunuyor.”

Trump tarafından imzalanan ancak yargı engeline takılan çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına getirilen yasağa da değinen Hamaney, bir Amerikan havaalanında kelepçelenen beş yaşındaki İranlı çocuğa da atıfta bulundu: “Bu yaptığıyla, Amerikan insan haklarının gerçekte ne anlama geldiğini göstermiş oluyor.”