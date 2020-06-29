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Yaramazlara biraz batar!

İran, Trump hakkında yakalama kararı çıkardı

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

İranlı yetkililerin yakalama kararının uygulanması için Interpol’e başvuruda bulunduğu bildirildi.

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Yarı resmi ISNA haber ajansında yer alan habere göre Tahran Başsavcısı Tahran Başsavcısı Ali el-Kasimehr, Trump’la birlikte 30 kişi hakkında daha 3 Ocak 2020’de düzenlenen Süleymani suikastı nedeniyle cinayet ve terörizm suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

AP haber ajansı, Interpol’un konuyla ilgili sorulara yanıt vermediğini aktardı. Trump’ın başkanlık görev süresinin dolmasının ardından da yakalanıp yargılanması talebinde ısrar edileceği belirtildi.

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