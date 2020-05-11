İran tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı

İran, Umman Körfezi’nde tatbikat yapan gemisini yanlışlıkla vurdu. Kazada 19 denizcinin öldüğü, 15 denizcinin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Devlet yayın organı IRIB, ‘Konarak’ isimli destek gemisinin başka bir İran gemisinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Reklam

İranlı ajans ISNA’nın haberinde “Olayın nedeni araştırılıyor” dendi.

Umman Körfezi, dünya petrol ihracatının yaklaşık beşte birinin nakliyesi için kullanılan Hürmüz Boğazı’na bağlanan, stratejik önemde bir deniz yolu. İran güçleri bölgede sık sık tatbikat yapıyor.

New York Times gazetesi ise İran’dan gelen sosyal medya paylaşımları ve olay hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde 20 kişinin öldüğünü iddia etti.