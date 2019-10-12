İran: Suudilerle arabulucusuz da olsa görüşmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de süren savaş ve Körfez’deki gerilimde bombalanan petrol tesisleri dolayısıyla kriz yaşadığı Suudi Arabistan ile ‘arabuluculu ya da arabulucusuz’ görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

İmran Han, Trump ile 23 Eylül’de BM’deki görüşmesinde. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han’ın yarın başlayacak İran ziyareti ile ilgili soruları yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Han’ın İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmaya hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin soruya, ‘Böyle bir arabuluculuk girişiminden haberi olmadığını’ söyledi.

Reklam

Musavi, “İran olarak, arabuluculu ya da arabulucusuz, yanlış anlamalara yol açmamak için Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bütün komşularımızla her zaman görüşmeye hazırız” dedi.

İmran Han, arabuluculuk için İran’dan sonra Suudi Arabistan’a gidecek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bir araya geldiği İmran Han’dan, İran ile Suudi Arabistan arasındaki meselenin çözümü için yardım istemesinin ardından, Pakistan başbakanının, gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Reuters’e konuşan iki Pakistanlı diplomat, İmran Han’ın arabuluculuk girişimini doğruladı. Pakistanlı diplomatlardan biri, Han’ın önümüzdeki hafta da Suudi Arabistan’a gideceğini bildirdi.

İmran Han, İran’da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.