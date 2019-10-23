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Yaramazlara biraz batar!

İran: Suriye’de istikrar sağlayacak tüm adımları memnuniyetle karşılıyoruz

İran, Rusya ile Türkiye’nin mutabakatına destek vererek Suriye’de istikrar sağlayacak tüm adımları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı.

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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, “İran, Suriye’ye güvenlik ve sakinlik getirecek ve ülkenin bütünlüğünü güvence altına alacak her türlü adımı memnuniyetle karşılıyor” dedi.

Bakanlık sözcüsü “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma olumlu bir adım. Bu anlaşmanın Türkiye’nin kaygılarını gidereceğini ve Suriye’ye barış ve güvenlik getireceğini umuyoruz” diye konuştu.

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