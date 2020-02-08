İran: Siviller kalkan olarak kullanılmamalı; Türkiye-Suriye arabuluculuğu yapabiliriz

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye hükümeti arasındaki sorunu çözmek için yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı. İran, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu da işaret ederek, ‘sivillerin kalkan olarak kullanılmaması gerektiğini’ belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pedersen ile görüşmesi sırasında. Fotoğraf: Iran Ministry of Foreign Affairs

Reuters’in haberine göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile İranlı yetkililerin yaptığı toplantı sonrası İran Dışişleri Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamada, sorunların diplomasi yoluyla çözümünün önemine işaret edildi.

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Açıklamada, şöyle dendi: “BM yetkilisiyle yapılan toplantı sırasında İran, sivillerin insan kalkanı olarak kullanılmaması gerektiğini tekrarladı ve Türkiye ile Suriye arasındaki sorunun çözümün çözümü için arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi.”