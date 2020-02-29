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Yaramazlara biraz batar!

İran sınırındaki TIR sürücüleri Türkiye’ye alınıyor: Sahra hastanesinde gözetim

İran’da corona virüsünden kaynaklanan ölüm ve vaka sayısının artmasının ardından kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300’e yakın Türk vatandaşı TIR şoförünün Türkiye’ye alımına başlandı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’ye giren şoförler Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki sahra hastanesinde gözetim altına alınıyor. Türkiye’nin de İran’a açılan sınır kapılarını 23 Şubat günü geçici olarak kapatma kararı üzerine sınırda kalan TIR şoförleri bugün sabah saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı’ndan alınmaya başlandı. Ayrıca yurda giren vatandaşların araçları da dezenfekte ediliyor.

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İran Bazergan’daki 300 aracın girişinin ardından, Türkmenistan sınırında bekletilen 1200 Türk TIR’ının alımlarına başlanacak.

Şoförlerden Emrah Süer şunları söyledi: “Sınırların kapatılmasının ardından yoğunluk nedeniyle ilk olarak yaya geçişlerine izin verildi. Yaklaşık sekiz gündür Türkiye-İran sınırı tampon bölgesinde beklemekteyiz. Biz bir taraftan hastalık kapma korkusu yaşarken, ailelerimiz de o tarafta başımıza bir şey gelecek korkusuyla yaşıyordu. Bugün alımların başlaması bizleri sevindirdi. Kendi ülkemizde olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var.”

İran’da corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e, vaka sayısı da 593’e yükseldi.

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