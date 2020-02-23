İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem

İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19:00’da aynı bölgede ve aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi.

Fotoğraf: AFAD

Merkez üssüne 8.97 kilometre mesafedeki Van’ın Başkale ilçesi ve diğer ilçelerde deprem yoğun hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yerin 6.01 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı ile yaralanma olup olmadığı araştırılıyor.

Depremin ardından saat 19:07’de 3.5, 19:10’da 3.3, 19:13’te 3.9 ve 19:24’te 3.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Bu sabah, İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’da yaşayan dördü çocuk, dokuz kişi hayatını kaybetmişti.