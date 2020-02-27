İran sınırında her gelene 14 gün gözlem: 18 kişi hastanede karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan Türkiye’ye karayoluyla gelmek isteyen Türk vatandaşlarının Gürbulak Sınır Kapısı’nda 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, ABD’den Avustralya’ya, İran’dan Brezilya’ya çok sayıda ülkede görülmüştü. İnsandan insana bulaşabilen corona için henüz aşı geliştirilemedi. Şimdiye dek çoğu Çin’de olmak üzere 2800’e yakın kişi hayatını kaybetti. İran’da da 245 kişide corona görülürken, ölenlerin sayısı 26 olarak kayda geçti.

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Ağrı’nın Gürbulak ilçesindeki sahra hastanesini ziyaretinde gazetecilere bilgi veren bakan, İran’ın 19 Şubat’ta corona virüsü nedeniyle ilk ölümün görüldüğünü bildirmesinin ardından sınırda gelen herkese sağlık taramalarının yapıldığını ifade etti. Koca, bundan iki gün sonra da İran’dan Türkiye’ye hava ve kara geçişlerinin durdurulduğunu dile getirdi.

Sağlık bakanı, karayoluyla İran’dan Türkiye’ye gelecek Türk vatandaşlarının ilk olarak sınır kapısında kurulu sahra hastanesinde sağlık taramasının yapılacağını söyledi.

Kum ve Meşhed’e direkt karantina

Koca, herhangi bir soğuk algınlığı semptomları görülenlerinin hastanede karantinaya alınacağını belirterek İran’ın Meşhed ve Kum kentlerinden gelen ya da kentlerle herhangi bir şekilde teması bulunanların direkt karantinaya alınacağını aktardı.

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Koca, tüm vatandaşların sınırda 14 gün gözleneceğini, sınır kapısında halen 60 kişinin takip edildiğini kaydetti. Koca’nın aktardığına göre 60 kişiden üçü, soğuk algınlığı belirtileri olması nedeniyle Doğubayazıt’ta hastaneye götürüldü. Bakan, Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişinin de bir ünitede barındırıldığını, bu kişilerin yakından izlendiğini dile getirdi.

İki hafta gözetim şart

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’da bulunan vatandaşlarımız sınırı zorlamamalı. Bulundukları ortamda, evde ya da otelde, mümkün mertebe dışarı çıkmamalılar. Ortamı havalandırmalılar, maskesiz dolaşmamalılar. Kişisel hijyene, el yıkamaya dikkat etmeliler. İmkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızı belirli şartlarda alıp 14 gün gözetim altına alacağız. Buna göre gelmeye karar versinler.”

18 kişi izleniyor

Bakan, Doğubayazıt’taki hastanede 18 kişinin izlendiğini belirterek bu kişilerin hiçbirinin ateşinin 38’i geçmediğini, solunum sıkıntı bulunmadığını ancak öksürük ve boğaz ağrısı şikayetlerinin olduğunu kaydeti.

Koca, sınırdaki sahra hastanesinde 37 kişinin çalıştığını, 24 ambulansın hazır beklediğini, yatak kapasitesinin 220’ye kadar çıkarılacağını ifade etti.

Sağlık bakanı, Türkiye’nin aldığı önlemleri ABD’yle de kıyaslayarak “Halen Güney Kore’den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanamayacağını tartışıyorlar. Biz bunu yapalı bir ay oldu” dedi.