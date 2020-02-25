Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran sınırında 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem

İran’ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde 4.3 ve 3.7 büyükülüğünde iki deprem yaşandı.

Pazar günkü depremden sonra kerpiçten evler yıkılmıştı (Fotoğraf: DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 02:44’te merkez üssü Hoy kenti olan yaklaşık 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Reklam

İkinci deprem ise saat 03:08 sıralarında yaklaşık 8 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde oldu. 

23 Şubat saat 08:53’te aynı bölgede meydana gelen 5.7’lik depremde Türkiye-İran sınırındaki Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan dördü çocuk altı kişinin, Güvenlik köyünde ise üç kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Reklam

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem

İran’da deprem: Van’da dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti

Van’da depremde yıkılan evde eşini ve üç çocuğunu kaybetti

Van’daki depremde 193 ahır yıkıldı: Bölgeye 200 küçükbaş hayvan sevk edilecek

Başkale’de okullar 15 gün tatil edildi


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...