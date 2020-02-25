İran sınırında 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem

İran’ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde 4.3 ve 3.7 büyükülüğünde iki deprem yaşandı.

Pazar günkü depremden sonra kerpiçten evler yıkılmıştı (Fotoğraf: DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 02:44’te merkez üssü Hoy kenti olan yaklaşık 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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İkinci deprem ise saat 03:08 sıralarında yaklaşık 8 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde oldu.

23 Şubat saat 08:53’te aynı bölgede meydana gelen 5.7’lik depremde Türkiye-İran sınırındaki Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan dördü çocuk altı kişinin, Güvenlik köyünde ise üç kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.