İran sınır kapısında 5 kilometrelik araç kuyruğu: Yayalar sıkı kontrolle geçiyor

İran’da, ‘corona’ virüsü nedeniyle toplam 12 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine giriş-çıkışlara kapatılan Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye ulaştı. Nahcivan’a açılan Dilucu sınır kapısından araçların geçişine ise saatler sonra teker teker dezenfekte edildikten sonra izin verilmeye başlandı.

Fotoğraflar: DHA

‘Corona’ salgını önlemi olarak, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran’da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye’de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

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Gürbulak Gümrük Kapısı’na, ‘corona’ virüsü için alınan tedbirler kapsamında, termal kamera kuruldu. Ağrı Sağlık Müdürlüğü’nce de doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı, kapıda görevlendirildi. Termal kamera ile sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde virüs şüphesi olan kişiler, bölgedeki hastanelere götürülecek.

İran’dan Türkiye’ye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet, “İki gün önce Azerbaycan’dan İran’a geçtim. İran’a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran’dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran’a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran’a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var” diye konuştu.

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.

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İran’a girebilmek için sınırda bekleyen İran vatandaşları ve TIR sürücüleri, hastalıktan korkmadıklarını söyledi. İranlı TIR sürücüsü Mehdi Fakri, “Ülkemizin dışındayız. Neler olup, yaşandığını bilmiyoruz. Bir an evvel vatanımıza gitmek istiyoruz. Hastalıktan korkmuyoruz” dedi.

Türk TIR şoförleri de gümrükten gelecek haberi bekliyor. Sürücülerden Ömer Ortaç, “İstanbul’dan İran üzerinden Kazakistan’a inşaat malzemesi götürüyorum. Üç gündür burada bekliyoruz. Sınırdaki görevliler 15 gün kadar bekleyebileceğimizi söylüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sınırdan gelecek haberi bekliyoruz. Çin’den dünyaya yayılan virüs, herkesi perişan etti. Sınırın bir an evvel açılmasını bekliyoruz. Çünkü buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor” diye konuştu.

Nahcıvan’dan gelen 65 araç uzun süre bekletildikten sonra dezenfekte edilerek alındı

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti’nden gelen sürücülerin Türkiye’ye geçmek istediği, 40’ı TIR olmak üzere 65 araç da Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı’nda bekletildikten sonra dezenfekte edilerek Türkiye’ye geçirildi.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti’nden gelen çoğunluğunu TIR’ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.