İran: Savaşı başlatmak istemiyoruz

İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle tırmanan gerilimde ‘arabulucu’luğa soyunan Japonya başbakanı Şinzo Abe ile görüşen İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Savaşı başlatan taraf olmayacağız” dedi.

Ruhani, “Savaşı başlatan taraf olmayacağız” dedi. Fotoğraf: DHA

İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, görüşmelerinin ardından Sadabad Sarayı’nda ortak basın açıklamasında bulundu.

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İran’ın, bölgede, ABD de dahil hiçbir ülkeye karşı savaşı başlatan taraf olamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, ancak İran’a karşı bir savaş yapılması durumunda buna kesin yanıt vereceklerini söyledi. Ruhani, şöyle dedi: “Bölgede bazı gerilimler varsa bunun nedeni ABD’nin İran halkına uyguladığı ‘ekonomik savaştan’ kaynaklanıyor. Ne zaman bu savaş biterse bölge ve dünyada olumlu gelişmelere şahit olabiliriz.”

Bölgede İran ve ABD arasında artan gerilime değinen Japonya başbakanı Şinzo Abe de şunları vurguladı: “Ortadoğu’da gerilim yükseliyor, bazıları bir çatışma olasılığından bahsediyor, ne pahasına olursa olsun askeri çatışmanın önüne geçmeliyiz. Ortadoğu’da barış ve istikrar sadece bu bölge için değil, tüm dünya için gerekli. Kimse savaş olmasını istemiyor. Japonya gerilimin düşmesi için gücün yettiği kadar mümkün olabilecek en çok rolü üstlenmek istiyor. Barış ve istikrarı sağlamak için ve olası bir çatışmanın önüne geçmek için İran’ın yapıcı rol yapması gerekiyor. İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) ile işbirliğini sürdürmesini çok olumlu karşılıyor ve Tahran’ın İran Nükleer Anlaşması’na bağlılığının kesinlikle devam etmesini bekliyoruz.”