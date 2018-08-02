İran Riyali dolar karşısında eridi, halk sokağa döküldü

İran’da hükümetin ekonomi politikaları ve para biriminin ciddi değer kaybını protesto etmek üzere yüzlerce insan İsfahan’da sokağa döküldü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre New Shapur’da düzenlenen gösterilerde halk hükümet karşıtı sloganlar attı.

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Halk, riyalin dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybına uğramasının, ithal ürünlerdeki fiyat artışını tetiklemesinden şikayetçi. Bir başka sorun da yaz ortasında İsfahan’ı elektriksiz bırakan kesintiler.

New Shapur’da yürüyüş yapan gösterilerin olduğu bir videoda protestocuların, “Canımı Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, İran’a veririm” diye slogan attığı görüldü. Söz konusu söylem, İran genelinde son dönemde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde atılan ortak slogan durumunda. Haberde, birçok İranlının devlet idaresindeki İslamcı kesimin ülkenin kaynaklarını içişlerini çözmek yerine bölgedeki İslamcı militanları finanse etmek için kullanmasına destek vermediği aktarıldı.

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Bir başka görüntüde de protestocuların, “Rıza Şah’ın ruhu şad olsun” diyerek slogan attığı görüldü. Şah Rıza 1979’daki İslam Devrimi’nden önce İran’da iktidardaki son liderdi. Şahı protestolarda anmak da son dönemde İran’daki protestolarda görülen durumlardan biri.

New Shapur’daki esnafın çoğunluğu da kepenk kapatarak protestolara katıldı.

Resmi Haber Ajansı ISNA’ya konuşan İsfahan Ticaret Odası başkanı protestocuların taleplerine sıcak baktığını, taleplerin yasal olduğunu söyleyerek hükümete kurdaki dalgalanmaları dizginlem çağrısı yaptı. Başkan aynı zamanda salı günü gerçekleştirilen protestoların hükümet karşıtı olarak algılanmaması gerektiğini, insanların işlerinin durumuyla ilgili kaygılarını dile getirdiğini söyledi.