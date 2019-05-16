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Yaramazlara biraz batar!

İran petrol üretimi son 5 yılın en düşük seviyesinde

İran’ın başlıca gelir kaynağı petrol üretimi son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre mart ayındaki 2.74 milyon varillik üretim nisan ayında 140 bin varil düştü.

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Trump yönetimi bu ay başından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkeye İran’dan petrol ithal etme konusunda getirdiği muafiyeti sona erdirmişti. Washington ilk olarak geçen yıl kasım ayında İran’ın petrol ihracına yönelik yaptırım kararlarını yürürlüğe sokmuştu.

Amerika, İran’ın ham petrol ihracına tamamen yasak getirmeye hazırlanıyor.

İran yönetimiyse Amerika’nın ambargosuna karşın petrol ihraç etmeye devam sözü verdi.

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