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Yaramazlara biraz batar!

İran nükleer taahhütlerinden caymak için verdiği 60 günlük süreyi uzatmayacak

İran, nükleer anlaşma kapsamında kabul ettiği taahhütleri devre dışı bırakacağı 27 Haziran’da sonlanacak 60 günlük süreyi uzatmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İran, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra, mayıs ayında nükleer anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerini uygulamayı durdurmuş ve anlaşmaya taraf diğer ülkelerin 60 gün içerisinde ülke ekonomisini ABD yaptırımlarından koruyamaması halinde takdirde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırmaya başlayacağını duyurmuştu.

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İran’ın AB ülkelerine verdiği 60 günlük süre sekiz gün içinde doluyor.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre İran Atom Enerjisi Ajansı Sözcüsü Kamalvandi, “İran, JCPOA’da (nükleer anlaşmada) kalan imzacı ülkeler için iki aylık son tarihi uzatmayacak ve ikinci aşama tam olarak planlandığı gibi uygulanacak” dedi.

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