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Yaramazlara biraz batar!

İran: Nükleer meselesi BM’ye intikal ederse anlaşmadan çekiliriz

İran, İran’ın nükleer meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) intikal etmesi halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İran, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yakın tarihte İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’yle yeniden masaya oturmuştu. Bu ayın başında ise 2015’teki nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını duyurmuştu.

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İran’ın resmi IRNA haber ajansında yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Avrupalılar hatalı davranışlarını sürdürürse veya İran’ın dosyasını Güvenlik Konseyi’ne gönderirse, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan çekileceğiz” dedi.

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