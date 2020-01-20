İran: Nükleer meselesi BM’ye intikal ederse anlaşmadan çekiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimlerle yaptıkları toplantılarla ilgili olarak “Bazen kendilerine takılıyorum, ‘Siz kendinize muhafazakâr diyorsunuz ama muhafazakâr değilsiniz. Asıl muhafazakâr biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik’ diye” ifadesini kullandı.