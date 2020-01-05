İran: Nükleer anlaşmaya uymayacağız

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu akşam meydana gelen iki büyük patlamanın, Bağdat’taki ABD büyükelçiliği yakını ile kentin kuzeyindeki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısı sonucu meydana geldiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından insansız hava aracından atılan füze ile öldürülmesinden sonra İran ile ABD arasındaki gerilimin yükseldiği ve bölgede her an yeni bir çatışma yaşanma ihtimalinin artmasından sonra patlamalar, heyecan yarattı. Bağdat’taki ‘Yeşil Bölge’ içine çok sayıda roket atıldığı bildirilirken, söz konusu bölgenin yakınındaki Bağdat’ın Cadriye mahallesine de havan topu saldırısı yapıldı.