İran: Nükleer anlaşmaya uymayacağız

İran, 2015’teki nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıkladı.
İran, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yakın tarihte İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’yle yeniden masaya oturmuştu.
İran hükümeti, bu akşamki açıklamasında, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymayacağını belirterek uranyum zenginleştirmesini artık kısıtlamayacağını dile getirdi.
Açıklamada, İran’ın nükleer programında uranyum zenginleştirme kapasitesinde artık hiçbir sınır belirlenmeyeceği kaydedildi.
İran hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla işbirliğinin süreceğini, yaptırımlarım durdurulması ve ülkenin çıkarlarının korunması halinde de anlaşmaya uymaya devam edileceğini belirtti.