İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Irak güvenlik güçleri 45 protestocuyu öldürdü

Irak güvenlik güçleri dün protestocuların İran konsolosluğunu ateşe vermesinin ardından 45 kişiyi vurarak öldürdü.
Ekim ayının başında işsizlik, yolsuzluk ve kötü sosyal hizmetleri protesto etmek için başlayan olaylar yetkililere karşı bir başkaldırıya dönüştü. Göstericiler rejimin düşmesini de talep ediyor.
Mehr haber ajansı, İran’ın güvenlik nedeniyle Irak sınırındaki Mehran sınır kapısını kapattığını bildirdi. Sınır kapısının ne zaman açılacağıyla ilgili kesin bir bilgi yok.
İran konsolosluğu harabeye döndü.