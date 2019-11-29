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Yaramazlara biraz batar!

İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Irak güvenlik güçleri 45 protestocuyu öldürdü

Irak güvenlik güçleri dün protestocuların İran konsolosluğunu ateşe vermesinin ardından 45 kişiyi vurarak öldürdü.

Fotoğraf: Reuters

Ekim ayının başında işsizlik, yolsuzluk ve kötü sosyal hizmetleri protesto etmek için başlayan olaylar yetkililere karşı bir başkaldırıya dönüştü. Göstericiler rejimin düşmesini de talep ediyor.

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Mehr haber ajansı, İran’ın güvenlik nedeniyle Irak sınırındaki Mehran sınır kapısını kapattığını bildirdi. Sınır kapısının ne zaman açılacağıyla ilgili kesin bir bilgi yok.

İran konsolosluğu harabeye döndü.

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İran rejimini ayakta tutabilen önemli kaynaklar petrol ve doğalgaz malum. Buna ‘petrol hastalığı’ da deniyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde iktidar bir kere otoriterlerin eline geçtiğinde, bir daha dönüşü olmuyor. Zira yer altı kaynaklarını satıp zenginleşme, ve halka da özgürlüklere karşı rüşvet verebilme yeteneğine sahip otoriterler yıkılmıyorlar, iktidarda çakılı kalıyorlar.

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