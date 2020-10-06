İran, ‘kaybolan’ eski FBI ajanının ailesine 1.45 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

ABD’de mahkeme, İran’ın, 2007’de gittiği bu ülkede ‘kaybolan’ eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanının ailesine 1.45 milyar dolar (11.28 milyar lira) tazminat ödemesine hükmetti.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li yetkililer ve Levinson’ın ailesi onun gözaltında veya kaçırıldıktan sonra öldüğünü tahmin ediyor.

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Washington’daki mahkemenin hakimi Timothy Kelly, İran’ın Kiş Adası’na gittikten sonra ortadan yok olan Robert Levinson’ın ailesine ödenmesini kararlaştırdığı tazminatın adaletin sağlanması için atılan bir adım olduğunun altını çizdi.

Kelly, İran’ın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini söyleyerek, “Bob’u geri getirmez ama İran’a rehin aldığı, kaçırdığı, göz altına alıp kaybettiği kişiler konusunda ihtar niteliğinde olur” dedi.

FBI, Levinson’un sağ olarak ülkesine dönmesi için 5 milyon dolar ödül koymuştu. Fotoğraf: FBI

Yıllardır Levinson’ın nerede olduğunu bildiğini veya onu kaçırdığını reddeden İran cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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‘Medya, CIA’in yolladığını yazdı’

ABD yönetimi, kaybolduktan sonra, Levinson’ın Kiş Adası’nda büyük şirketler adına araştırmacı olarak çalıştığını açıklamıştı. Ancak medya, Levinson’ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından görevlendirilerek ABD’li kaçak Dawud Salahuddin’le görüşmek için İran’a gittiğini yazmıştı.

Salahuddin, Levinson’la buluştuğunu, onun Körfez’deki sigara kaçakçılığıyla ilgili araştırma yaptığını ve buluşma sonrasında İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söylemişti.

2011 ylında Levinson’ın ailesine, onun turuncu tulumla çekilmiş, Guantanamo’da tutulduğuna işaret eden fotoğrafları yollanmıştı. Dönemin ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton ise Levinson’ın Güneydoğu Asya’da bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Levinson’ın eşi Christine Levinson, Mart 2019’da, ABD Kongresi’nin bir komitesine, ‘ABD yönetiminin onu geride bıraktığını, unuttuğunu’ söylemişti.

Bu yıl başında FBI Başkanı Christopher Wray, Levinson’ın ailesine, ‘geçen 13 yıl içinde ellerindeki en kaydadeğer kantıların Levinson’ın İranlıların elinde tutulduğu sırada öldüğüne işaret ettiğini’ aktarmıştı.

İran yönetimi ise geçmişte defalarca yapıtığı gibi, Levinson’ın akıbetini öğrenmeye çalıştığını ancak hayatta olduğuna dair bir ize rastlamadığını duyurmuştu.