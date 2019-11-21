İran internet kısıtlamalarını kaldırmaya başladı

İran hükümetinin, ülke genelinde süren, benzin fiyatların yapılan zamma karşı yapılan protestolar yüzünden günlerdir uyguladığı internet erişimi kısıtlamalarını kaldırmaya başladığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İran’da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrası 15 Kasım’da başlayan protesto gösterileri 16 ve 17 Kasım’da ülke çapında yayılarak devam etmiş, gösterilerde ölen ve yaralananlar olmuştu.

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Protestolar, İran’ın çok sayıda kentine yayılıp, siyasal taleplerle birleşen ayaklanmaya dönüşünce, göstericilerin bir araya gelmesini önlemek amacıyla internet kısıtlamaları uygulamaya başlanmıştı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları yetkilileri, İran devlet televizyonundan bir açıklama yaparak, ülkede düzenin yeniden sağlandığını bildirdi.

Yarı resmi haber ajansı Fars da, kimlikleri açıklanmayan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülke genelinde internete erişimin yavaş yavaş açılacağını bildirdi. Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin internet erişiminin Hürmüzgan, Kermanşah, Arak, Meşhed, Kum, Tebriz, Hamedan ve Buşehr’de ve başkent Tahran’ın belli bölgelerinde yeniden açılmasını onayladığı aktarıldı.

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İnternet erişimi kısıtlamalarını gözlemleyen NetBlocks, İran’da erişimin halen büyük ölçüde kısıtlı olduğunu, ülke genelinde sadece yüzde 10 oranında erişimin sağlandığını belirtti.