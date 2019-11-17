İran içişleri bakanı protestocuları ‘uyardı’: Müdahalenin dozunu artırırız

Benzine en az yüzde 50 zam yapılacağı açıklanmasının ardından protesto eylemlerinin başladığı İran’ın içişleri bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli, ‘güvenlik güçlerinin daha ağır müdahale yöntemleri kullanacağına, müdahalenin dozunu artıracağına’ dair uyarı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Başta başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah’taki protestolarda en az bir kişi öldü; yaralananlar oldu. Bazı protestocular sokakta polisle karşı karşıya gelirken, çok sayıda sürücü kontak kapatarak trafiği durdurma noktasına getirerek eylem yapıyor.

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BBC’deki habere göre dün, devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Fezli, “Bu yasadışı eylemler sürerse güvenlik güçlerinin müdahale ederek düzeni sağlamaktan başka çaresi kalmayacak” dedi. Fezli, ‘sınırlı sayıda insan’ diye nitelediği protestocuları ‘tehdit ve terör ortamı yaratmakla’ suçladı.

‘İnsanların talepleri karşılanmalı‘

İçişleri bu tondan konuşurken ülkenin dini lideri Ali Hamaney ise “İnsanların talepleri karşılanmalı” dedi.

İran’ın Tahran merkezli haber ajansı Mehr’in haberine göre Hamaney şu ifadeleri kullandı: “Ben bu alanda uzman değilim, ancak yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının, uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı.”

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Hamaney, protestocuların kamu mallarını ateşe vermelerine ilişkin ise “Kamu mallarını ateşe vermek vatandaşların işi değil, fitnecilerin işi. İran düşmanları bu tür tahripler ile gerginliği destekliyor ve şu anda da bununla meşgul” dedi.