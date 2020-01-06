İran: Hiçbir Amerikan üssü veya askeri güvende olmayacak

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası ABD’ye ‘kesinlikle askeri bir karşılık vereceklerini ve askeri tesisleri hedef alacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Sputnik

CNN’e konuşan Deghan, ABD’ye bölgede İran’la bağlantısı olan milis güçleri aracılığıyla değil, ‘doğrudan kendilerinin’ karşılık vereceklerini ve ‘acele etmeyeceklerini’ belirterek şunları söyledi: “Savaşı Amerika başlattı. Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler. ABD bize doğrudan saldırdı, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek, bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. ABD bundan sonra yeni bir döngü peşinde olmamalı.”

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‘Hiçbir Amerikan askeri, üssü, gemisi ve siyasi merkezi güvende olmayacak’

Deghan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da vurulmak üzere 52 hedef belirledikleri yönündeki tehdidi için şunları söyledi: “Bu tweet’ler gülünç ve saçma. O, 52 diyorsa biz de 300 diyoruz. Bunların hepsi bizim için ulaşılabilir. Hiçbir Amerikan askeri personeli, hiçbir Amerikan siyasi merkezi, hiçbir Amerikan askeri üssü ve hiçbir Amerikan gemisi güvende olmaz. Trump uluslararası hukuku bilmiyor. BM kararlarını tanımıyor. O, gerçek bir gangster ve kumarbaz.”