İran güvenlik konseyi: ‘Çok büyük intikam’ alınacak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD’nin Kasım Süleymani suikastının ardından yaptığı toplantısında, suikastın sorumlularından ‘çok büyük intikam alınacağı’ belirtildi.

Hamaney’in temsilcisi Ayetullah Mücteba Hüseyni, Irak’ın Necef kentindeki basın toplantısında. Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ‘Süleymani’nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan çok büyük intikam alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı’ ifade edildi.

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Açıklamada, Süleymani suikastı, ‘ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük stratejik hatası’ olarak nitelendirilirken, sonuçlarına katlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, somut olarak ne tür adımların atılacağına ise değinilmedi.

İran’da ‘İntikam’ sloganlarının atıldığı gösteriler.

Öte yandan İran ve Irak’ta ABD’nin Süleymani suikastına karşı protesto gösterileri düzenleniyor. İran’da özellikle cuma namazı sonrası sokaklarda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı.

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Reuters’in haberine göre, Tahran’daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan protestocular, ‘İntikam’ diye bağırdı.

Putin ve Macron’dan Süleymani suikastına kınama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım Süleymani suikastının ‘bölgedeki tansiyonu ciddi şekilde artırdığını’ söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Süleymani suikastının yol açtığı bölgedeki durumun ele alındığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da taraflara itidal çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Farhan Hak aracılığıyla Süleymani suikastı hakkında yaptığı açıklamada, ‘Gerilimin artmasından derin endişe duyduğunu’ belirterek, “Dünya, bu bölgede yeni bir savaşı kaldıramaz” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da İran’a başsağlığı mesajında, “İşlenen suç, ABD ve diğer saldırgan ülkelere karşı, direniş ekseninin kararlılığını kuvvetlendirecektir” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın yayımladığı mesajda Esad, Suriyelilerin hiçbir zaman Süleymani’yi unutmayacağını da kaydederek, ‘ABD’nin işlediği bu suçun, ülkenin terörizmi desteklediğini bir kez daha kanıtladığını’ ifade etti.