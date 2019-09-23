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Yaramazlara biraz batar!

İran el koyduğu Britanya tankerini serbest bırakacağını açıkladı

İran Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Dairesi Başkanı Allahmorad Afifipour, İran’ın yakın bir zamanda Hürmüz Boğazı’nda el konulan Britanya tankeri Stena Impero’nın serbest bırakılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Daily Mail

Stena Impero’ya, İran tarafından 19 Temmuz’da Basra Körfezi’nin kuzeyine doğru giderken uluslararası denizcilik düzenlemesinin ihlali gerekçesiyle el konulmuştu.

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DHA’nın haberine göre, Afifipour pazar günü yaptığı açıklamada, “İngiliz petrol tankeri Stena Impero’nun el konmasına son veren mahkeme kararı uyarınca, gemi 65 günlük gözaltı süresinden sonra yakında serbest bırakılacak ve Bandar Abbas limanından uluslararası sulara hareket edecek” ifadelerini kullandı.

Tankerin İran sularından çıkmasına ilişkin yasal prosedürlerin sürdüğünü ve sonuçların daha sonra açıklanacağını belirten yetkili, geminin deniz hukukuna yönelik ihlallerine ilişkin davanın hala devam etmekte olduğunu bildirdi.

İran, Britanya petrol tankerine el koydu

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