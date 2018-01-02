İran durulmuyor: Dokuz kişi daha hayatını kaybetti

İran’da güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmaların altıncı gününde ölü sayısı 23’e yükseldi.

İran devlet televizyonu dün gece İsfahan eyaletinde dokuz kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin yedisi gösterici, biri Besic diye bilinen rejim yanlısı milislerden, biri de polis.

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Ülke genelinde gözaltı sayısı ‘yüzlerce’ diye ifade edilirken bugün başkent Tahran’daki gösterilere katılanlardan 100’ünün daha gözaltına alındığı bildirildi. Böylelikle üç günlük sayı 450’ye yükseldi.

2009 yılında dönemin cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesine yönelik protestolardan bu yana ülkede görülen en kapsamlı eylemlerde düne kadar polis en az 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölü sayısına ilişkin daha yüksek rakamlar geliyordu.

Karakollara saldırı

İran devlet televizyonu ve sosyal medyada yer alan haberlere göre protestocular dün gece polis karakollarına saldırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Kehderican kentinde güvenlik güçleri ile bir polis karakolunu ele geçirmek isteyen protestocular arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Mehr haber ajansının verdiği bilgiye göre ise batıdaki Kermanşah kentinde de protestocular bir polis karakolunu ateşe verdi.

‘Dini lider’e baskı

Protestolarla 1979 İslam Devrimi’nden bu yana iktidarda bulunan dini liderlere yönelik baskı artıyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pazar günü televizyondan yaptığı konuşmada İranlıların protesto hakkı olduğunu ancak bunun kargaşaya yol açmaması gerektiğini belirterek sükunet çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki ekonomik sorunları ve yolsuzlukları protesto eden gösteriler geçen perşembe günü Meşhed kentinde başlamış, ardından ülke geneline yayılmaya başlamıştı.