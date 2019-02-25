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Yaramazlara biraz batar!

İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cevad Zarif, istifa kararını resmi sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Zarif paylaşımında “Son yıllarda dışişleri bakanlığı görevim dönemindeki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı “Bazı kaynaklar Zarif’in istifasını doğruladı” derken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin istifayı kabul edip etmediği belirsizliğini koruyor.

Zarif, İran’ın 2015’te altı dünya gücüyle imzaladığı nükleer anlaşmada önemli bir rol oynamıştı.

Ancak Zarif, ABD’nin geçen mayısta anlaşmadan çekilmesi ve yeniden ambargo uygulamaya başlamasının ardından, Tahran’daki sertlik yanlılarından sert eleştiriler almıştı.

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