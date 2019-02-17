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Yaramazlara biraz batar!

İran dışişleri bakanı: İsrail’le savaş riski çok yüksek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin İsrail’le savaş riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Polonya’nın başkenti Varşova’da Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin katılımı ve ABD’nin koordinasyonuyla Suriye konulu zirve düzenlenmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da katıldığı zirvede Suriye’den çok İran karşıtı mesajlar öne çıkmıştı.

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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansındaki konuşmasında ülkesinin zirveden ne mesaj aldığı yönünde fikir verebilecek değerlendirmelerde bulundu. Zarif’in konuşmasında “İsrail’le savaş riski çok yüksek” cümlesi öne çıktı.

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