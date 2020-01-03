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Yaramazlara biraz batar!

İran’dan ABD’ye: Bu maceraperestliğin sonuçlarından sorumlu olacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugünün ilk saatlerinde ülkesinin Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü’nün başındaki isim olan Kasım Süleymani’yi öldüren ABD’ye Twitter üzerinden yanıt verdi. Zarif, ‘ABD’nin haydutunkini andıran maceraperestliğinin sonuçlarından sorumlu olacağını’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Zarif, paylaştığı mesajda, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanındaki saldırısını ‘son derece tehlikeli ve tansiyonu tırmandıracak aptalca bir hamle’ olarak nitelendirdi.

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Süleymani’nin ve bağlı olduğu gücün bölgede El Kaide, IŞİD ve El Nusra’yla en etkin şekilde mücadele eden güç olduğunun altını çizen Zarif, “ABD, bir haydutunkini andıran maceraperestliğin sonuçlarının tüm sorumluluğunu almalıdır” ifadelerini kullandı.

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