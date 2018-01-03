İran Devrim Muhafızları: İsyan bitti, fitneciler yenildi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, protesto gösterilerinin bittiğini ve göstericilerin ‘yenildiğini’ söyledi.

Protestolarda şu ana kadar güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran’da 450, ülke genelinde de yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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Dini lider Ayetullah Ali Hamaney dün İran’ın düşmanlarını para, siyaset, silah ve istihbarat birimlerini kullanarak karışıklık çıkarmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine hükümet yanlıları ‘Damarlarımızdaki kan, liderimize armağan’ ve ‘Liderimizi yalnız bırakmayacağız’ sloganlarıyla sokağa çıkarak Hamaney’e destek vermişti.

‘Fitnecilerin sayısı 15 bini aşmadı’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran’da ‘fitnenin’ bittiğini, isyancıların da yenildiğini söyledi.

Caferi, “Bugünün (İran takviminde 1396) 96 isyanının sonu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Düşmanlarını hazırlıklı olmaları ve halkın ‘uyanık’ davranması sayesinde yenilgiye uğrattıklarını belirten Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alanların her birinde en fazla 1500 insan vardı ve ülke çapında da fitnecilerin sayısı 15 bini aşmadı.”