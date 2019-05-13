İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata ederse tüm üslerini vururuz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, ABD’nin bölgeye Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini göndermesini ‘psikolojik savaş’ olarak nitelendirerek “Hata yaparsa bölgedeki tüm üslerini hedef alırız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin İran’ın petrol ihracatlarını engelleyecek yaptırımları tekrar devreye koymasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmandı. ABD İran’ın Devrim Muhafızları’nı, İran ise ABD’ye ait tüm silahlı kuvvetleri ‘terör örgütü’ olarak tanıdığını açıklamıştı.

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ABD’nin olası saldırısına karşı tam hazırlıklı olduklarını söyleyen İranlı general şunları söyledi: “Abraham Lincoln uçak gemisi defalarca Basra Körfezi’ne gelip gitti. ABD blöf yapıyor, fakat bir hata yaparsa her şeyden evvel bölgedeki tüm üslerini hedef alırız.”

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı baskılarla İran’ı müzakere masasına çekmeye çalıştığını ileri süren Tengsiri, “Düşmanın çıkarına olacak bir müzakere asla yapılmayacak” dedi.