İran, devlet hastanelerindeki aile planlaması hizmetlerini sınırlandırdı

İran, nüfusun yaşlandığı, nüfus artış hızının düştüğü gerekçesiyle devlet hastanelerinde verilen aile planlaması hizmetlerini sınırlandırma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Devlet hastanelerinde bundan böyle vazektomi (küçük bir cerrahi müdahaleyle sperm taşıyan kanalların bağlanması) yapılmayacak. Sadece doğum yapmaları durumunda sağlıkları risk altına girecek kadınlara doğum kontrol hapı yazılacak. Özel hastanelerde doğum kontrol yöntemleri uygulanmaya devam edilecek.

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Hükümet, yıllık nüfus artış hızı yüzde 1’in altına düşünce, ekonomik nedenlerden dolayı evlenen ve çocuk sahibi olanların sayısı azalınca böyle bir adım attı. Sağlık bakanlığı, böyle giderse İran’ın 30 yıl içinde dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelerden biri olacağını açıkladı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, evli çiftlere, defalarca daha fazla çocuk sahibi olmaları yönünde çağrı yapmış, ülke nüfusunun 80 milyondan 150 milyona çıkmasını istediğini ifade etmişti.