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İran ‘darp iddiası’nın ardından uyardı: Türkiye’ye karayoluyla gitmeyin

 

İran, vatandaşlarının Gürbulak Sınır Kapısı’nda Türk polisi tarafından darp edildiği iddiası sonrası Türkiye’ye gidecekleri uyardı: “Karayoluyla gitmeyin.”

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık sözcüsü Behram Kasımi, uyarıyı basın toplantısıyla duyururken şunları söyledi: “Türkiye seyahat edecek yurttaşlarımız kara yolu yerine tercihen havayollarını kullansınlar.”

Geçen hafta İranlı turistlerin Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir Türk görevli tarafından copla darp edildiği iddiası, Tahran’ın sert tepkisine neden olmuştu.

Şiddet uyguladığı öne sürülen Türk güvenlik görevlisi hakkında Ankara’nın işlem başlattığını belirten Kasımi, “Bu yeterli değil. Türkiye’den sınır kapılarında vatandaşlarımız için uygun şartlar oluşturmasını bekliyoruz. Ankara, ciddiyetle bu tür hareketlerin tekrarlanmasını önlemeli” dedi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA ise, İranlı turistlere karşı şiddet iddiasının ardından gümrükteki güvenlik görevlilerinin Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistleri çiçekle karşıladığını duyurdu.

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