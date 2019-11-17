İran Cumhurbaşkanı Ruhani ‘benzin zammı mağdurları’na yardım kararnamesi imzaladı

Benzine en az yüzde 50 zam yapılacağının açıklanmasının ardından protesto eylemlerinin başladığı İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zam nedeniyle mağdur olan vatandaşlara tazminat ödenmesini öngören bir kararname imzaladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah’taki protestolarda dört kişi öldü; yaralananlar oldu. Bazı protestocular sokakta polisle karşı karşıya gelirken, çok sayıda sürücü kontak kapatarak trafiği durdurma noktasına getirerek eylem yapıyor.

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İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli de bugün (17 Kasım), ‘güvenlik güçlerinin daha ağır müdahale yöntemleri kullanacağına, müdahalenin dozunu artıracağına’ dair uyarı yapmıştı.

Sputnik’in El Arabiya’ya dayandırdığı haberine göre, Ruhani “Akaryakıt fiyatlarının artmasından zarar gören kişilere maddi yardım yapılması konusunda kararname imzaladım” açıklamasını yaptı.

İran cumhurbaşkanı ‘devlet mali desteği kapsamındaki ödemelere yarından itibaren başlanacağını’ duyurdu.