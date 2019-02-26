İran cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı Zarif’in istifasını kabul etmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını kabul etmeyeceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Zarif ve eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 2015’te İsviçre’nin Montreux kentinde ‘nükleer’ anlaşma için buluşmuştu.)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün İran Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Zarif’in istifa kararı doğrulanırken Cumhurbaşkanı Ruhani’nin istifayı kabul etmeyeceği açıklandı.

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DW’nin aktardığına göre, cumhurbaşkanlığının instagram sayfasından yapılan açıklamada, Zarif’in görevini şimdiye dek ‘ustalıkla’ yerine getirdiği ve bu durumun böyle devam edeceği belirtildi. Açıklamada Ruhani’nin Zarif’in istifasını kabul etmeyeceği belirtilerek, “Zarif yalnız olmayacak ve biz, hepimiz (hükümet) yanında olacağız, destekleyeceğiz” dendi.

59 yaşındaki Zarif’in istifasının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından onaylanması gerekiyor.

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Batı karşıtlarının baskısı ve Esad’ın ziyareti Zarif’i istifaya götüren nedenler arasında

Zarif’in 2015’de altı dünya gücüyle Avusturya’da imzalanan İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmaya ön ayak olması ve Batı ile yakınlaşma politikasına yönelik eleştirileri nedeniyle istifa ettiğini ileri sürülüyor. Zarif, ABD’nin geçen mayısta anlaşmadan çekilmesi ve yeniden ambargo uygulamaya başlamasının ardından eleştiriler almıştı.

Kimileriyse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın dün Tahran’a yaptığı ziyaretin Zarif’in bilgisi dışında gerçekleşmesi ve bakanın zirveye davet edilmemesi nedeniyle istifa ettiği görüşünde. Ancak ortak görüş Zarif’in istifasının İran’la nükleer anlaşmanın da sonunu getireceği yönünde.