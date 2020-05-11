İran, ‘corona’ artışı nedeniyle Huzistan’ı tecrite aldı

İran, corona virüsü salgınını engellemek için ülkenin güneybatısındaki Huzistan vilayetini tecrite aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tasnim ajansındaki habere göre eyaletteki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması sonucunda bölgedeki corona virüsü vakalarında keskin artış yaşandı.

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Haberde Huzistan Valisi Gulam Rıza Şeriati’nin, “Eyaletteki corona virüslü hasta sayısı üçe katlandı ve hastaneye kaldırılan kişi sayısı yüzde 60 arttı” ifadesi yer aldı.

Habere göre Abadan kentinde bankalar ve ofisler bu haftanın sonuna kadar kapalı tutulacak ve bölgeye kuzey ve doğudadan girişler engellenecek.

Petrol yönünden zengin Huzistan’ın diğer kentlerinde de seyahat sınırlamaları geçerli olacak.

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İran’da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640’a yükseldi. Toplam vaka sayısı şu ana kadar 109 bin 286.