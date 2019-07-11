İran, Britanyalı petrol tankerini durdurmaya çalıştığı iddiasını yalanladı

Britanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda görev yapan petrol tankeri ‘British Heritage’ın, İran’a ait üç deniz aracı tarafından durdurulmaya çalışıldığını açıkladı. İran ise iddiaları reddetti.

Fotoğraflar: Reuters

Bakanlığın açıklamasına göre İran’a ait deniz araçları Britanya’ya ait savaş gemisi HMS Montrose’un uyarısından sonra geri çekildi. Açıklamada olay şöyle anlatıldı: “HMS Montrose, İran deniz araçlarıyla British Heritage arasına girerek sözlü uyarıda bulundu. Uyarı üzerine İran deniz araçları alandan uzaklaştı.”

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İran Devrim Muhafızları ise iddiaları reddetti. İran’a ait devriyelerin son 24 saat içinde Britanyalı gemiler de dahil olmak üzere herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığını belirtti.

ABD ise İran’ın Britanya gemisini beş bot ile alıkoymaya çalıştığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda Britanya-İran gerginliği

Britanya donanması geçen hafta Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye uyguladığı ambargoyu ihlal ederek Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran’a ait ‘Grace 1’ adlı tankeri Cebelitartık’ta alıkoymuştu.

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Britanya, Cebelitarık’ta İran tankerini alıkoymuştu.

İran yönetiminden yapılan açıklamada böyle bir hamlenin Britanya için ‘ciddi sonuçları olacağı’ belirtilmişti. Cebelitarık’taki mahkeme ise tankerin 14 gün daha alıkonulabileceğine karar vermişti.