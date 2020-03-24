İran bilim kurulu üyesi: Gerçek rakamlar açıklanandan fazla, facia kapıda

İran’daki Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, 2 bine yakın can kaybının olduğu ülkede sağlık bakanlığının açıkladığı verilerin sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini söyleyerek, “Facia kapıda” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İran’da corona virüsünün yayılma hızının şu an Çin’den bile yüksek olduğunu belirten Merdani şunları söyledi: “Biz salgını ülkeye yayılmasının ardından fark ettik. Kum kentinde görülen ilk vakalar, aslında birkaç hafta önce baş göstermişti. Bu süre zarfında izolasyon gerçekleştirilmedi ve Kum’da başlayan salgın diğer kentlere yayıldı”.

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‘İvedilikle seyahat kısıtlaması getirilmeli’

Ülkede günde 100 ila 150 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Merdani, “Eğer İran’da Nevruz tatili sırasında ziyaretlerinin önü alınmazsa facia kapıda demektir. İvedilikle seyahat yasağı getirilmez ise sağlık merkezlerimiz hastalara yetmeyecektir.”

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 1934’e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı. Ülkede ilk vaka 19 Şubat’ta tespit edildi.



