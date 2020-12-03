İran, Biden tüm yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmaya uyacağını söyledi

Ülkenin dışişleri bakanı, ocak ayında ABD’de başa gelecek Joe Biden yönetiminin, tüm yaptırımları kaldırıp ‘iyi niyetli olduğunu kanıtlarsa’ İran’ın nükleer anlaşmaya tam olarak uyacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımlarını kaldırmadan önce ortak kapsamlı eylem planı (JCPoA) olarak bilinen anlaşmaya yeniden katılmasını şart koşmayacaklarını söyledi.

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Bununla beraber, Biden yönetiminin anlaşmayı, Donald Trump’ın yaptığı gibi, ‘terk etmeyeceğine dair bir tür güvenceye’ ihtiyaç duyacaklarını da belirtti.

Zarif, video bağlantısıyla katıldığı Roma Med 2020 konferansında şunları söyledi: “ABD, JCPoA kapsamındaki yükümlülüklerini önkoşul olmaksızın uygulamalıdır. İyi niyetini göstermeli, iyi niyetini ortaya koymalıdır. Daha sonra İran JCPoA’ya tam uyum içinde geri dönecektir.”

Bakan, dinleyicilere, İran hükümetinin, ülkenin meclisinden geçen ‘uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırma ve ABD yaptırımlarının kaldırılmaması halinde BM denetim programını Şubat ayına kadar potansiyel olarak sonlandırma’ kararından memnun olmadığını ifade etti.

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Kararın ‘geri döndürülemez’ olmadığını, ABD’nin yaptırımları kaldırması halinde düşeceğini ve İran’ın anlaşmaya tam olarak uyacağını söyledi.