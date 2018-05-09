İran anlaşmasında saflar: BM, AB, Almanya, Fransa ve Britanya ABD’ye karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya uymama yönünde yaptığı açıklamaya BM, Avrupa Birliği ve Avrupa’nın üç büyük ülkesinden tepki geldi. Trump’a Ortadoğu’da ise İsrail’in yanı sıra Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri destek verdi.

2015’te BM gözetiminde imzalanan anlaşmada İran’ın yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Britanya, Fransa ve Almanya’nın imzası var.

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın açıklamasından birkaç dakika sonra basın toplantısı düzenleyerek “Anlaşma bölgenin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği açısından çok önemli. AB, anlaşmayı korumakta kararlı. Anlaşmayı sona erdirmek tek bir ülkenin elinde değil” dedi.

Anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Britanya Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ortak bir açıklamayla ABD’nin kararını eleştirdi. Anlaşmaya ilişkin taahhütlerine uyacaklarını belirten üç lider, diğer ilgili ülkeleri de anlaşmaya bağlı kalmaya çağırdı.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İran anlaşmasının ABD dışındaki taraflarına yükümlülüklerine bağlı kalma ve anlaşmaya destek olma çağrısı yaptı.

ABD’ye üç Körfez ülkesi destek verdi

Suudi Arabistan: “İran yaptırımların kaldırılmasını bölgeyi istikrarsızlaştırmak için kullandı. Dünyayı halkına karşı katliamlar gerçekleştiren ve kimyasal silah kullanan Beşşar Esed’e, Hizbullah’a ve Husilere verdiği destekle bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetleri nedeniyle İran’ın karşısında yer almaya çağırıyoruz.”

Bahreyn: “ABD’nin, İran’ın bölgeye terör ihraç etme çabalarına karşı duruşuna bağlılığını gösteren kararına tam destek veriyoruz.”

Birleşik Arap Emirlikleri: “Anlaşmanın tarafları Trump’ın duruşuna destek olmalı.”